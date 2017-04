Presidente da federação de taekwondo acusado de crimes de ameaça e agressão

Paulo Diniz terá dito "que não iria para a rua" e que denunciaria perante os tribunais "em relação à sua gestão daquela instituição [FPT]".Depois disso, José Luis Sousa terá empurrado Paulo Diniz e dito que o iria "apanhar fora dali e dar-lhe dois tiros".Recentemente, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa condenou José Luís Sousa à perda do mandato, por incompatibilidade de funções.A ação judicial, passível de recurso, foi movida pela Associação de Taekwondo de Lisboa, que suscitou a incompatibilidade, com base na acumulação de funções de José Luís Sousa como líder federativo e treinador no Clube de Natação de Rio Maior.