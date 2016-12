Marcelo concedeu seis indultos por "razões humanitárias"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu hoje pela primeira vez no seu mandato seis indultos "por razões humanitárias", de acordo com fonte da Presidência.



Segundo a mesma fonte, os restante pedidos "não mereceram os pareceres favoráveis da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, do Ministério Público e dos magistrados dos tribunais de execução de penas".



Os reclusos a quem foram concedidos os indultos são cinco cidadãos nacionais e um cidadão estrangeiro. De acordo com o comunicado do Gabinete da Ministra da Justiça "tratam-se de cinco homens e uma mulher. Entre os cidadãos nacionais, dois encontravam-se a cumprir penas de prisão efetiva, um a cumprir pena de prisão por dias livres e outros dois a cumprir penas de prisão executadas em regime de permanência na habitação. O cidadão estrangeiro cumpria pena acessória de expulsão."

É ainda explicado que os reclusos "foram indultados em três dos casos no período remanescente das penas que lhes faltava cumprir e nos restantes três de forma parcial, por razões humanitárias."

Os crimes pelos quais os reclusos cumpriam penas eram os seguintes: um por condução sem habilitação legal, um por crimes patrimoniais, um por tráfico de estupefacientes (pena acessória de expulsão) e três por fraude e crimes fiscais.

Assim, estes pedidos não foram objeto e proposta por parte da ministra da Justiça, que esteve reunida hoje à tarde, no Palácio de Belém, em Lisboa, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





No ano passado, o então Chefe de Estado, Cavaco Silva, concedeu três indultos, dois de penas de prisão e um de pena de expulsão, após ter apreciado 93 pedidos.



Mais de 600 reclusos solicitaram este ano pedidos de indulto por ocasião do Natal, segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Justiça.



Registaram-se este ano 620 pedidos de indulto, o que representa 4,35% da população prisional (14.250 reclusos).



A maioria dos pedidos (581) dizem respeito a penas de prisão e foram solicitados por homens (574).



De acordo com o comunicado, os pedidos de indulto foram este ano formulados maioritariamente por cidadãos nacionais (515) e cabo-verdianos (41) com idades compreendidas entre 31 e 40 anos.



Os dados do Ministério da Justiça indicam que na origem dos pedidos de indulto estão a natureza pessoal e familiar e de índole processual (224), motivos de saúde (27) e genérica/não fundamentação (369).



Os pedidos de indultos são apreciados tendo em conta os pareceres dos magistrados dos tribunais de execução de penas, dos diretores dos estabelecimentos prisionais, relatórios dos serviços prisionais e reinserção social e as propostas do Ministério da Justiça.



