Presidente da República distinguido com Prémio Personalidade Cultural do Ano

Álvaro Lobato Faria acrescentou ainda: "Na área cultural é um sábio, e também muito atento às iniciativas culturais do país".



A atriz Ana Zanatti, a antiga presidente da Sociedade de Língua Portuguesa Elsa Rodrigues dos Santos foram outros dos distinguidos com este prémio em anos anteriores.



Os prémios visam estreitar os laços entre os agentes e práticas artísticas, assim como as entidades, grupos ou indivíduos que ao longo do ano mais ativamente participaram na produção, promoção e divulgação culturais.



Este ano o MAC irá atribuir os prémios MAC Teatro 2017 a nomes como Lúcia Moniz, Henrique Feist, Mariana Pacheco e Valter Mira; os Prémios MAC Artes Plásticas 2017 e Medalhas de Mérito Cultural aos artistas mestre Hilário Teixeira Lopes, mestre Cruzeiro Seixas, Rui Germano, Teresa Mendonça, Alfredo Luz, Álvaro Assunção, e Carlos Mota.



Os prémios - que contam com a colaboração do escultor João Duarte na realização de uma peça escultórica que será entregue aos artistas e individualidades - serão entregues a 4 de julho, numa cerimónia prevista para as 18h00, na sede do MAC, em Lisboa.



