Presidente da República manifesta "solidariedade" com populações e autarcas

Pelo menos três pessoas morreram no meio das chamas que consomem Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou "solidariedade" este domingo às populações e aos autarcas dos concelhos afetados pelos incêndios que lavram desde domingo em várias zonas de Portugal.



"O Presidente da República manifesta a sua solidariedade às populações e aos autarcas por todo o continente, agradece o seu sacrifício, bem como dos Bombeiros e demais estruturas da Proteção Civil no combate aos fogos e exprime o seu profundo pesar aos familiares das vítimas", lê-se numa mensagem publicada no 'site' oficial da Presidência da República, com o título "Presidente da República acompanha evolução dos incêndios".



Pelo menos três pessoas morreram no domingo, duas no concelho de Penacova e uma no concelho da Sertã, na sequência dos incêndios que lavram em várias zonas do país.



Domingo foi, segundo a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, "o pior dia do ano em matéria de incêndios", tendo sido ultrapassados os 440 fogos florestais.



Às 00h00 de domingo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil destacava no seu 'site' 28 "ocorrências importantes" nos distritos de Lisboa, Vila Real, Leiria, Coimbra, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Santarém, Portalegre e Porto.



A essa hora, a combater os 28 fogos estavam 2.477 operacionais, apoiados por 741 veículos.