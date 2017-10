Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República promulga oito diplomas do Governo

Incluindo o diploma que estabelece um regime especial de acesso antecipado às pensões de velhice para os beneficiários com longas carreiras.

Por Lusa | 02.10.17

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta segunda-feira oito diplomas do Governo, incluindo o que estabelece um regime especial de acesso antecipado às pensões de velhice para os beneficiários com longas carreiras.



De acordo com o "site" da Presidência, além desta lei, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que cria o programa Modelo de Apoio à Vida Independente e outro que altera o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde.



Outro diploma aprovado pelo Presidente foi o que cria a prestação social para a inclusão e alarga o complemento solidário para idosos aos titulares da pensão de invalidez.



Foi igualmente promulgado o diploma governamental que altera o decreto sobre o cartão de estacionamento de modelo comunitário para deficientes e outro que revê o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e fundos de pensões e das entidades gestoras de pensões.



Por último, foi aprovado o diploma que cria o Fundo de Coinvestimento 200M, para realizar operações de investimento de capital e quase capital em PME e o diploma que estabelece um regime excecional de controlo prévio quanto à reconstrução de edifícios de habitação destruídos ou gravemente danificados por catástrofes.