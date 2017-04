Marcelo visita local da explosão em Lamego

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se esta terça-feira solidário com os familiares das vítimas da explosão numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, que provocou quatro vítimas mortais, e expressou "sentidas condolências".



"O Presidente da República dirige as suas mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos das vítimas da explosão que ocorreu, hoje, num paiol de uma fábrica de pirotecnia em Avões, no concelho de Lamego", lê-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

"É uma desgraça", diz Marcelo





A mesma nota indica que Marcelo Rebelo de Sousa irá deslocar-se quarta-feira ao local da explosão, no norte do distrito de Viseu.









Quatro pessoas morreram hoje na sequência de várias explosões numa fábrica de pirotecnia e quatro outras estão desaparecidas, segundo fonte da Câmara de Lamego, que considerou a esperança de encontrar com vida os desaparecidos "é muito diminuta".



A Polícia Judiciária foi chamada a investigar as várias explosões. O alerta para as autoridades foi dado às 17h48.









O Presidente da República deverá sair de Sintra às 11h30, seguindo de Falcon até Vila Real, onde aterra perto da hora de almoço. Chega a Lamego antes das 13h00.

Video "É uma desgraça", diz Marcelo Presidente da República foi a Lamego dar condolências a líderes locais e familiares das vítimas.

