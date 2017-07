Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República visita zonas fustigadas pelas chamas em Nisa

Marcelo elogiou o papel dos bombeiros, forças armadas e de voluntários.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou este domingo à tarde o concelho de Nisa, Portalegre, fustigado por três incêndios florestais na última semana, onde elogiou o papel dos bombeiros, forças armadas e de voluntários.



Marcelo Rebelo de Sousa começou por visitar a cantina do centro escolar da vila de Nisa, onde foram servidas as refeições aos bombeiros e militares empenhados no combate às chamas, tendo elogiado o "papel cívico" dos voluntários, além de se mostrar "impressionado" com a organização, "num espaço de tempo muito concentrado" de quatro dias.



"Há muita gente a necessitar e mais voluntários do que eu tinha pensado", disse, considerando que, no que respeita aos incêndios em Portugal, se está em tempo de "consolidar a situação".



Acompanhado pela presidente da Câmara de Nisa, Idalina Trindade, o chefe de Estado assistiu depois a um 'briefing' no posto de comando, antes de visitar uma das aldeias, Amieira do Tejo, que esteve ameaçada pelas chamas.



Os três incêndios florestais que assolaram o concelho, o último deles na tarde de sábado, perto de Montalvão, estão todos em fase de vigilância, o que levou à desativação, no sábado à noite, do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.



As autoridades de Nisa tinham ativado o plano, na quarta-feira à noite, para apoiar a população de "forma mais eficiente", na sequência dos incêndios florestais que obrigaram à evacuação de várias aldeias.



As causas do fogo na zona de Montalvão estarão relacionadas com a utilização de maquinaria agrícola, segundo um comunicado da autarquia.



Quanto aos outros dois incêndios, de Portas de Rodão e Albarrol, o município diz que as causas estiveram em "projeções de partículas" provenientes, respetivamente, dos fogos de Vila Velha de Rodão e de Mação.



Embora sem registo de danos pessoais, nem de habitações destruídas, os fogos, segundo a autarquia, devastaram, durante quatro dias, zonas florestais, terrenos agrícolas e casebres abandonados.