Presidente da República visitou local do acidente em Tires

Segundo uma fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem e caído perto da superfície comercial LIDL.As primeiras quatro vítimas confirmadas foram o piloto e os três passageiros da aeronave, que tinha matrícula suíça.Não há vítimas entre os funcionários da superfície comercial, o LIDL, disse à Lusa fonte da cadeia de supermercados, confirmando que o aparelho caiu junto aos armazéns da loja.