Presidente de Benavente diz que não houve "touros de fogo"

"O que aconteceu não foi 'touros de fogo'. Algumas pessoas decidiram colocar uma pequena estrutura em ferro acoplada aos cornos de um touro, onde colocaram pequenos foguetes usados nos bolos de aniversário que arderam durante 30 ou 40 segundos. Não provocou qualquer ferimento no animal, ao contrário do que sucede em Espanha", disse Carlos Coutinho, que lamentou o sucedido."Esta é uma festa com 50 anos, marcada pelo convívio, pela confraternização, em que os benaventenses recebem bem os milhares de pessoas que nos visitam", disse, salientando que a festa, surgida da iniciativa de um grupo de amigos que se reuniu para uma sardinhada e uma pequena "garraiada", cresceu, tendo atualmente um conjunto vasto de atividades que, apesar do elevado número de visitantes, decorrem "sem problemas".O autarca sublinhou a ligação das populações ao touro e ao cavalo, num concelho que possui das maiores concentrações de ganadarias do país, dadas as condições do seu território."As imagens chocantes passadas (nas redes sociais) não correspondem ao que aconteceu", disse, sublinhando que "a gente de Benavente não é bárbara, sabe viver as suas festas e respeitar o touro bravo".Questionado sobre a decisão do Ministério Público de abrir um inquérito crime sobre o sucedido na Festa da Amizade, Carlos Coutinho afirmou que fica a aguardar o resultado de um procedimento que "seguramente há de avaliar a situação"."Na nossa opinião, o que aconteceu não configura crime, porque não houve 'touros de fogo'", atividade que "nem sequer faz parte da tradição" de um concelho, que tem a sua história, assente no touro, no cavalo e no campino, e que gosta de a celebrar "com alegria e em convívio".A secção de Benavente do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) -- comarca de Santarém -- disse hoje à Lusa que foi determinada a "abertura de inquérito para efeitos de investigação da eventual prática de crime relacionada com a atividade 'touros de fogo'".Também o PAN - Partido dos Animais e da Natureza questionou a ministra da Administração Interna sobre o sucedido nas festas de Benavente."Apesar das várias interpelações do partido e de outras entidades aos órgãos de polícia criminal, estes alegadamente estiveram presentes no local das festividades e nada fizeram para impedir a tentativa ou consumação desta prática ilícita e atentatória do bem-estar e da integridade física do animal", pode ler-se na página no Facebook do partido.