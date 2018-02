Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do comité militar da NATO vem a Portugal

Visita do general Petr Pavel decorre entre segunda e quarta-feira.

Por Lusa | 11:56

O presidente do comité militar da NATO desloca-se a Portugal, entre segunda e quarta-feira, para visitar o Centro Conjunto de Análises e Lições Aprendidas, em Lisboa, e a STRIKFORNATO, em Oeiras, e para encontrar-se com o ministro da Defesa.



Na agenda do general Petr Pavel, constam um encontro com o ministro da Defesa, Alberto Azeredo Lopes, e visitas à STRIKFORNATO ['Naval Striking and Support Forces NATO'], em Oeiras, e ao Centro Conjunto de Análises e Lições Aprendidas (JALLC), instalado em Lisboa.



"O JALLC é uma parte complexa da NATO e é crucial para ajudar a Aliança a adaptar-se a um Mundo em mudança. Ao analisar as nossas missões, operações, treinos, exercícios e outras atividades e identificar melhorias e lições aprendidas, o JALLC permite à NATO reforçar continuamente a transformação e a modernização dos seus procedimentos, forças e capacidades", elucidou o presidente do comité militar da NATO, em entrevista à agência Lusa.



Para Petr Pavel, a Aliança não poderia adaptar-se eficazmente aos novos desafios sem o "valioso trabalho" desenvolvido pelo JALLC, um centro que possibilita à Aliança identificar as suas fraquezas e, consequentemente, evoluir para melhor proteger territórios e populações.



"Queria também elogiar todos aqueles que trabalham naquele centro -- militares e civis --, que demonstraram ter capacidade de adaptação e ser extremamente profissionais", concluiu, considerando que a NATO vai continuar a depender do trabalho do centro para se manter na vanguarda.



O general Petr Pavel vai visitar Portugal a convite do Comandante Supremo Aliado para a Transformação, o general francês Denis Mercier, responsável máximo pelo JALLC.



Os representantes militares da NATO vão debater temas como a nova estrutura de comandos da Aliança, que incluiu a criação de um comando do Atlântico, a cibersegurança e a segurança marítima, e preparar a próxima cimeira da organização, agendada para 11 e 12 de julho, em Bruxelas.