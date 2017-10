Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do parlamento dos Açores expressa "profundo pesar"

Ana Luís manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas dos "trágicos incêndios" que assolaram o país.

Por Lusa | 14:16

A presidente do parlamento dos Açores, Ana Luís, expressou hoje o seu "profundo pesar" aos familiares e amigos das vítimas dos "trágicos incêndios" que assolaram o país.



"A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores expressa o seu profundo pesar e as mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos das vítimas dos trágicos incêndios que assolaram o centro e norte do país", lê-se numa mensagem disponibilizada no sítio na Internet do parlamento açoriano.



Ana Luís manifesta ainda a sua solidariedade, "neste momento de dor e de consternação", dirigindo, também, "uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que, com coragem e com verdadeiro espírito de abnegação, combatem e prestam apoio aos sinistrados".



Os trabalhos do plenário de outubro do parlamento dos Açores, que deveriam começar hoje de manhã, foram adiados para quarta-feira, com início às 15h00 locais (mais uma hora em Lisboa) devido ao luto nacional.



Segundo a Assembleia Legislativa, com sede na Horta, ilha do Faial, os trabalhos vão começar "com a leitura de um voto de pesar, subscrito por todos os grupos e representações parlamentares, seguido de um minuto de silêncio" pelas vítimas dos incêndios.



O Governo aprovou na segunda-feira por via eletrónica, em Conselho de Ministros extraordinário, o decreto que declara luto nacional hoje, quarta-feira e quinta-feira como forma de pesar e solidariedade pelas vítimas dos incêndios.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 37 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.