Presidente do Tribunal da Relação lembra que juízes "não podem estar acima da lei"

Orlando Nascimento lamenta que caso de Galante e Rangel possa prejudicar imagem dos magistrados.

Por J.C.M. | 12:36

Orlando Santos Nascimento, o juiz desembargador que preside ao Tribunal da Relação de Lisboa, emitiu esta quinta-feira um comunicado em que expressa a sua tristeza pelo caso que envolve os colegas Rui Rangel e Fátima Galante. Os arguidos da 'Operação Lex' são ambos juízes da Relação de Lisboa.



"Esta circunstância não deixa de entristecer o conjunto dos Juízes Desembargadores e das Juízas Desembargadoras do Tribunal da Relação de Lisboa no seu múnus profissional, pela afetação pública da imagem da justiça e do prestígio do Tribunal onde exercem as suas funções".



Mas Orlando Nascimento reconhece que "sempre que a justiça atua, a sociedade portuguesa e os valores da cidadania saem beneficiados".



Ressalvando que "os juízes não podem estar acima da lei", o Presidente da Relação garante "em nome de todos os Juízes Desembargadores e Juízas Desembargadoras" que estes "põem todo o seu saber e brio profissional" nas decisões que proferem.