Preso 17 vezes a assaltar em igrejas em Espanha

Últimos dois crimes que levaram à detenção do português ocorreram a 4 de outubro.

Por M.C. | 10:26

Um português de 31 anos foi preso pela 17ª vez pela Polícia Nacional de Ourense, em Espanha, durante os últimos meses, por roubos com ameaças no interior de igrejas da zona.



Os últimos dois crimes que levaram à detenção do português ocorreram a 4 de outubro.



Depois de ter ameaçado fiéis em duas igrejas, roubando um total de 400 euros, e de ter tirado 1290 euros da caixa de esmolas de outro local de culto, o ladrão assaltou duas casas.



Foi ontem presente a tribunal.