Preso 46 horas após a fuga de Custoias

Joaquim Guimarães escapou aos guardas numa ida ao hospital.

Por Miguel Curado | 30.09.17

Joaquim Guimarães, o recluso de 35 anos da cadeia de Custoias, Matosinhos, que fugiu do Hospital Pedro Hispano onde estava internado após beber lixívia para escapar à cobrança de dívidas dentro da prisão, foi preso ontem por guardas prisionais. Foi encontrado no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, cerca de 46 horas após ter fugido.



No momento da captura, o evadido, que cumpria dois anos e meio por tráfico de droga, estava sozinho. Cansado e com fome, não terá revelado qualquer informação sobre o que fez após a fuga. Foi encontrado a 16 quilómetros do hospital de onde fugiu.



Desconhece-se se teve apoio ou se usou transporte para chegar ao local onde foi capturado. Fonte dos Serviços Prisionais disse ao CM que o recluso está em cela disciplinar.