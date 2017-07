Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso ao esganar ex-companheira

Polícia, alertada por moradores, trava crime na rua em flagrante.

Por Miguel Curado | 01:30

Quando uma patrulha da PSP de Miraflores, em Oeiras, chegou no sábado à rua de Algés indicada por uma denúncia, viu o homem de 34 anos sentado em cima do peito da ex-companheira, a esganá-la com toda a força. E, depois de manietado pelos agentes, o agressor continuou a proferir ameaças de morte para com a vítima, que teve de ser hospitalizada devido aos ferimentos.



Apesar de já estarem separados há alguns anos, agressor e vítima continuavam a encontrar-se com alguma frequência, para tratar de assuntos relacionados com os dois filhos, ainda menores, que têm em comum.

No sábado de madrugada, no entanto, os dois encontraram-se junto à casa da mulher sem a presença das crianças. Segundo fonte policial disse ontem ao CM, existe um historial de violência doméstica entre o casal pelo menos desde o ano de 2010, com queixas mútuas entretanto apresentadas às forças de segurança.



A violência voltou, novamente, a repetir-se. O ex-casal começou uma acesa discussão que, em pouco tempo, redundou em troca de agressões.



Testemunhas presenciaram a situação e rapidamente alertaram a PSP. Uma patrulha de dois agentes da esquadra de Miraflores chegou em pouco tempo à rua indicada, ainda a tempo de impedir a tentativa de homicídio do homem para com a ex-mulher.



Levado pelos agentes para a esquadra da PSP, ficou detido até ser presente a um juiz, na manhã de segunda-feira. A mulher agredida foi assistida no Hospital de São Francisco Xavier.