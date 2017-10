Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso após ameaçar vizinha por duas vezes com arsenal

PSP foi chamada até ao problemático bairro, devido a um desentendimento entre moradores.

Por João Tavares | 08:43

Um homem, de 34 anos, foi detido pela PSP, na Quinta do Mocho, Loures, por ter ameaçado durante o fim de semana uma vizinha. Para tal usou três armas, duas delas de fogo e ainda uma pressão de ar.



No sábado de manhã, a PSP foi chamada até ao problemático bairro, devido a um desentendimento entre moradores.



Ao chegarem ao local, os agentes depararam-se com o suspeito munido de uma caçadeira, que foi de imediato apreendida e o homem notificado para comparecer em tribunal.



Insatisfeito, o homem voltou ao ataque 24 horas depois.



Desta vez, tinha num saco uma arma de pressão de ar e uma carabina de 9 mm.



Voltou a ameaçar a mesma vítima e a PSP acabou por detê-lo e levá-lo para a esquadra onde passou a noite nos calabouços.