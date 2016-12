Preso com droga nas portagens

A investigação da PSP vai prosseguir, no sentido de apurar melhor a origem da droga que o detido comprava no Algarve e transportava de carro.



Além da venda direta a consumidores, o traficante abastecia pequenos traficantes de rua com haxixe.

A perseguição automóvel feita por investigadores da PSP de Sintra começou no Algarve, de forma discreta. Havia suspeitas de que um homem de 48 anos, com cadastro por tráfico, transportava droga na bagageira do carro que conduzia – e tal veio a confirmar-se quando este foi obrigado a parar nas portagens da Ponte Vasco da Gama, sentido Sul-Norte.Os polícias abordaram rapidamente o suspeito pelas 18h30 de terça-feira, numa das cabines de portagem. A viatura, discreta e antiga, foi mandada encostar na berma e de imediato revistada. A droga, 59 quilos de haxixe com origem provável no Norte de África, foi encontrada acondicionada em diversos fardos, o que levou a que o condutor fosse logo detido. Além da droga, foram apreendidos a viatura, dois telemóveis e 110 euros.Presente no dia seguinte ao Tribunal de Sintra, ficou em prisão preventiva. O detido, segundo o Comando da PSP de Lisboa anunciou em comunicado, já cumpriu pena de prisão efetiva entre 1997 e 2001. A investigação da PSP sobre o suspeito tinha começado há alguns meses. O homem, sem profissão, fazia viagens frequentes de carro até ao Algarve. Ao que o CM apurou, o objetivo era comprar grandes quantidades de droga, que levava de volta para Sintra.