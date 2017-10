Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso depois de perder pen ‘pornográfica’

Por L.O. | 08:21

A Polícia Judiciária do Centro deteve um homem, de 60 anos, residente em Viseu, por suspeita da prática do crime de pornografia de menores.



A investigação começou quando um cidadão encontrou uma pen contendo imagens pornográficas com menores e a entregou à PSP.



O caso passou para a PJ, que efetuou diligências e localizou o dono da pen.



Em casa tinha ainda mais um disco rígido com imagens de sexo com menores.



O suspeito acedia à internet em locais públicos.