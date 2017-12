Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso em cativeiro com coleira por namorado gay

Vítima relata três meses de terror em que foi violada em Vila Nova de Gaia.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 19.12.17

Um homem de 48 anos apresentou queixa na GNR de Vila Verde por ter sido violado, sequestrado e espancado pelo companheiro durante três meses. Os crimes aconteceram na casa que o casal gay partilhava há 20 anos, numa freguesia de Vila Nova de Gaia.



Segundo o queixoso, os desentendimentos começaram em agosto passado e foi impedido de sair de casa pelo companheiro que o manteve em cativeiro. Passou a viver sequestrado em casa, com as portas sempre trancadas e quando o agressor saía da habitação, a vítima era fechada na cave da habitação: com uma coleira de ferro ao pescoço, preso a uma corrente fixada no chão, passava horas às escuras.



Aterrorizado, foi violado repetidamente e espancado pelo companheiro homossexual. Conseguiu fugir há alguns dias e refugiou-se em casa de amigos no concelho de Vila Verde. Decidiu apresentar queixa e identificou o agressor que reside em Gaia.



Ontem foi alvo de vários exames no Gabinete Médico Legal de Braga e foi ouvido por um procurador do Tribunal de Braga.



A investigação da denúncia deve ser entregue à Polícia Judiciária do Porto.