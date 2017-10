Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso intimida guardas na net

Recluso musculado, preso por rapto e violação, usa o Facebook dentro da cadeia para ameaçar guardas que lhe revistam a cela .

01:30

Considerado na cadeia da Carregueira, Sintra, um preso extremamente violento, que se impõe aos outros pela musculatura para extorquir dinheiro e tabaco, entre outros bens, cumpre uma pena de 13 anos por violação, agressões e rapto.



Abdulay Camará, de 30 anos, já foi alvo de queixas-crime de vários guardas, que, além de coação física, denunciaram ameaças de morte que recebem do recluso através da rede social Facebook – sendo que também é proibido ter telemóveis e internet na prisão.



A violência de Camará já levou os guardas a pedirem à Direção dos Serviços Prisionais a transferência do mesmo para a cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa. Enquanto isso, continua a desafiar a autoridade. Apesar de já lhe terem sido apreendidos diversos telemóveis, consegue sempre arranjar novos aparelhos. E consegue manter vários perfis no Facebook.



Além de uma página chamada ‘The Story of a Bodybuilder’ (A história de um culturista), na qual se deixa fotografar e filmar a fazer poses, na cadeia, Camará usa a presença nas redes sociais para ameaçar guardas com quem se incompatibiliza, na sequência de rusgas feitas à sua cela.



O CM sabe que o caso de um guarda é de especial gravidade. Depois de lhe ter apreendido telemóveis, o guarda terá sido ameaçado, no exterior, por amigos de Camará.



O recluso enviou, depois, uma mensagem ao visado pelo Facebook, dizendo: Julgavas que não te encontrava. O mundo é pequeno e temos muita gente em comum. Um dia resolvemos. É o que te vou fazer", escreveu, ilustrando com uma simulação de murro na foto.



Os Serviços Prisionais dizem que o recluso já teve "várias apreensões de telemóveis, com penas disciplinares". Todos os processos "são alvo de participação ao Ministério Público sempre que são detetados crimes".