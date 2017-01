Preso por 23 assaltos a casas

O principal suspeito já foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. Outros dois detidos ficaram em liberdade.



Foi ainda detido um traficante.





Um homem de 26 anos é suspeito de pelo menos 23 assaltos a casas, nos últimos meses, nos distritos de Viana do Castelo e Braga. Juntamente com outros três homens, foi detido, quinta-feira, pela GNR."Poderá ser responsável por mais uma dezena de assaltos", admite fonte oficial do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.Nas casas de três suspeitos foram apreendidos bens furtados. Aproveitavam a ausência dos habitantes para atacar.