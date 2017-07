Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por assassinar o padrasto à pancada

Paulo Pinheiro, 56 anos, brutalmente agredido na sequência de um conflito antigo.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária pelo homicídio do próprio padrasto, à pancada, crime que ocorreu na sequência de uma violenta discussão entre ambos, na casa onde residem, em Alpiarça, na terça-feira ao final da tarde. A vítima mortal, Paulo Pinheiro, de 56 anos, ainda conseguiu fugir da residência, mas foi encontrado por populares a cerca de 500 metros do local onde foi agredido, já quase inanimado junto a um caixote do lixo e com marcas de agressões na cabeça e sangue na cara.



Apesar das manobras de reanimação, prestadas em primeiro lugar por uma enfermeira que reside nas imediações e depois pela equipa do INEM da Viatura de Emergência Médica sedeada no Hospital de Santarém, o homem acabaria por morrer no local onde foi encontrado, às 21h30 de terça-feira.



Poucos minutos depois, militares da GNR de Alpiarça, entretanto chamados ao local para tomar conta da ocorrência, detiveram o enteado, Marco Silva, quando este se dirigia para um café daquela vila ribatejana.



Segundo o CM apurou, vários vizinhos relataram à GNR a ocorrência de uma discussão entre ambos – já habitual na relação –, com ameaças de morte pelo meio, por volta da hora de jantar. Já na madrugada de ontem, o suspeito foi entregue à Judiciária de Lisboa, que assumiu a investigação do caso e já esteve no local a recolher provas que vão ajudar a apurar o que realmente aconteceu.



A vítima mortal terá sido agredida em várias partes do corpo com recurso a um objeto de madeira ou de cerâmica, entretanto recuperado pela PJ.



À hora da briga, estavam dentro da casa a mãe do agressor e um filho da vítima mortal. Paulo Pinheiro é natural da Chamusca e tinha-se mudado há cerca de 10 anos para Alpiarça com a mulher e os filhos desta, que são naturais da Madeira.



Vítima já tinha feito queixa à GNR e "vivia com medo"

O padrasto já tinha apresentado queixa-crime na GNR de Alpiarça contra o enteado, por ameaças e ofensas à integridade física. Marco Silva tinha já sido notificado para ser ouvido ainda durante esta semana, no âmbito desse inquérito.



Um amigo de Paulo Pinheiro contou ao CM que o homem "vivia com medo" do que o agressor lhe pudesse fazer. Segundo a mesma fonte, Marco Silva queria que o padrasto terminasse a relação com a mãe e saísse da casa onde habitavam.



"Muito trabalhador e sempre simpático para toda a gente"

Natural da Chamusca, Paulo Pinheiro era bastante conhecido em Alpiarça e Almeirim, pois era empregado de mesa num dos restaurantes mais conhecidos da zona.



Os vizinhos descrevem-no como "bastante trabalhador e simpático, sempre com uma palavra amiga para toda a gente". Sobre o enteado, os vizinhos contam que "anda sempre metido em confusões e a arranjar problemas".



PORMENORES

Referenciado por crimes

O jovem suspeito do homicídio ocorrido na terça-feira ao final da tarde já tem cadastro por crimes relacionados com posse ilegal de estupefacientes e condução sem habilitação legal. Eram conhecidas algumas divergências com a vítima.



Diligências

O suspeito, Marco Silva, estava ontem à guarda da Polícia Judiciária, que não o pode interrogar a partir do momento em que está detido. Depois de concluídas as diligências policiais vai ser presente a um juiz de instrução no Tribunal de Santarém para primeiro interrogatório.