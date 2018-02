Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por atacar o pai à cadeirada

Filho agride idoso a soco e parte-lhe cadeiras em cima.

Por Miguel Curado | 01:58

Um homem de 49 anos foi apanhado por agentes da PSP de Sintra, e recolheu em prisão preventiva por ordem do juiz, por ter espancado o pai, de 79, agredindo o idoso com cadeiras que partiu contra este. As agressões ocorreram a 31 de janeiro na casa da família, em Rio de Mouro.



Depois de ter atingido o pai com uma série de murros, o agressor pegou em várias cadeiras e atingiu o progenitor por repetidas ocasiões. A violência do ataque foi tanta que levou mesmo a que os objetos se partissem em cima da vítima.



Ao que o CM apurou , o homem de 49 anos abandonou a habitação, deixando o pai sozinho em casa. Teve de ser o idoso a chamar a PSP e o socorro médico, necessitando de tratamento hospitalar urgente. Sofreu diversas lesões, que obrigaram a um internamento de vários dias.



A PSP iniciou a investigação e o Ministério Público emitiu mandados de detenção, fora de flagrante delito, em nome do agressor. Detido pela PSP na segunda-feira, o homem de 49 anos foi presente ao juiz e recolheu em prisão preventiva.