Preso por incendiar dois carros

Atirou para as viaturas "um recipiente de líquido inflamável com rastilho previamente incendiado".

08:46

Um homem de 63 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de ser responsável pelo atear de um fogo em dois carros que estavam estacionados, em Valongo, por motivos de vingança que não foram totalmente clarificados.



Em comunicado, a Judiciária esclareceu ontem que o incêndio que destruiu as viaturas "foi deliberadamente provocado nos carros estacionados no logradouro de uma habitação", tendo as chamas sido propagadas à casa e ainda a outros imóveis anexos à mesma.



Ainda segundo a Polícia Judiciária, o detido atirou para as viaturas "um recipiente de líquido inflamável com rastilho previamente incendiado".