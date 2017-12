Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por matar a mulher nas Caldas da Rainha

Claude Inácio atacou a mulher, Sandrina, com vários golpes de faca.

Por F.G. | 20.12.17

O homem, de 38 anos, que assassinou a mulher com vários golpes de faca na sequência de uma discussão, em novembro, na residência do casal, em Chão da Parada, nas Caldas da Rainha, já foi detido e está em prisão preventiva.



Claude Inácio atacou a mulher, Sandrina Inácio, de 37 anos, nascida em França, com vários golpes de faca. De seguida, tentou suicidar-se com a mesma arma branca e ficou com ferimentos graves.



Após recuperação no hospital, foi detido pela Polícia Judiciária e na segunda-feira foi ouvido no Tribunal de Leiria.



Recolheu à cadeia da cidade.