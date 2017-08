Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por matar com tiro à traição

Segurança alvejou Djony à porta de ‘disco’ e foi detido pela PJ.

01:30

A festa africana estava ao rubro quando a confusão se instalou na discoteca Glow, em Corroios, Seixal, a 5 de junho de 2016. Uns piropos a umas miúdas serviram de ‘gatilho’ à desordem. Três clientes acabaram expulsos. Na rua, Djony Teixeira foi morto à traição, por um disparo a um ou dois metros de distância. O homicida fugiu para o estrangeiro, mas entregou-se na quinta-feira à PJ de Setúbal.



Adérito foi logo identificado pela PJ. Só que o homem – segurança numa discoteca na Amadora que estava no local do crime a fazer companhia aos colegas – fugiu de imediato para França e depois Suíça, onde tinha familiares.



O suspeito sentiu-se pressionado pelo trabalho da PJ, em conjunto com as polícias dos dois países onde se refugiou. A ponto de se ter entregue. Foi ontem presente a um juiz e ficou em prisão preventiva.



A festa intitulava-se ‘I Love Cabo Verde’ e reuniu uma multidão. Pelas 07h00 da manhã, Djony terá sido expulso do espaço, bem como os irmãos Ednilson e Luís Brito, de 20 e 23 anos. O atirador - funcionário da mesma empresa dos seguranças de serviço – sacou da arma e baleou Djony nas costas.



Insatisfeito, Adérito dirigiu- -se a um dos irmãos caído no chão e voltou a fazer uso da arma, atingindo-o numa perna. O irmão deste também ficou ferido e ambos foram assistidos no hospital. Foi então que o suspeito fugiu, com a ajuda de um amigo. Adérito foi agora preso. Terá deitado fora a arma usada após alvejar as vítimas.