Preso por roubar carro da namorada

Um homem de 41 anos foi preso pela PSP na zona da Estrela, em Lisboa, por ter sido apanhado no interior do carro da namorada, que constava como furtado em França.O homem foi apanhado pelas 18h00 de quarta-feira, na zona da Estrela. Uma patrulha da PSP estranhou o nervosismo do suspeito e intercetou-o.A polícia depressa constatou que, além de estar num carro furtado, o homem não tinha carta e já tinha vendido as colunas e o autorrádio da viatura.