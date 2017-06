Preso por roubo de telemóvel

O que achou desta notícia?







A PSP de Sintra prendeu um homem de 22 anos no Aeroporto de Lisboa, que tinha sido deportado do Reino Unido, país onde se havia refugiado após um roubo que cometeu em novembro de 2015.O crime ocorreu na estação da CP de Agualva-Sintra, tendo o jovem, com o apoio de dois cúmplices, agredido uma vítima para roubar um telemóvel de 200 euros.Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.