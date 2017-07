Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por três roubos com faca

Assaltante terá vendido os bens roubados.

Por Miguel Curado | 08:36

Um homem de 39 anos, com 12 anos de prisão já cumpridos em várias penas por roubos, foi de novo preso pela PSP de Lisboa por três assaltos com faca a jovens. Já regressou à cadeia.



Os crimes que agora são imputados ao cadastrado ocorreram, segundo a PSP, entre os meses de março e maio deste ano. Com uma arma branca, coagiu três jovens a entregarem todos os bens pessoais, sob ameaça de esfaqueamento.



O assaltante terá vendido os bens roubados.



A Divisão de Investigação Criminal da PSP assumiu a perseguição ao ladrão, que foi preso na quinta-feira da semana passada.