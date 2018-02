Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso salta muro após ameaça

Caso aconteceu na cadeia de Vale de Judeus, Alcoentre.

Por J.C.R. e M.C. | 08:45

Um recluso saltou dois muros da cadeia de Vale de Judeus, Alcoentre, por se sentir em perigo de vida.



Segundo o CM apurou, o homem estava junto dos restantes reclusos mas pediu para ser transferido para a ala de segurança devido a ameaças de morte.



No entanto, os guardas e a direção da cadeia recusaram o pedido, o que levou o homem a saltar o muro da zona onde estava, percorrer parte do pátio e escalar novamente o muro que dá para a zona de segurança, onde estão os reclusos mais perigosos ou alvo de medida disciplinar.



Desconhecem-se as consequências desta ‘fuga interna’.