Preso sete anos por violar jovem

Estudante de 19 anos tem ataques de pânico e mudou de cidade.

Por Fátima Vilaça | 30.09.17

Dúvidas não há de que praticou os atos sexuais, usou de violência desproporcional para ameaçar e agredir uma jovem indefesa. Confessou apenas os factos da acusação e mostrou-se arrependido, mas não compreendeu o impacto dos seus atos na vida da vítima".



As certezas do coletivo de juízes de que Maciel Fernandes, de 25 anos, violou e agrediu com violência uma jovem universitária de 19 anos após uma festa académica, levaram o Tribunal de Braga a condenar o predador a sete anos de prisão. Após cumprir a pena, o violador, natural de Cabo Verde, será ainda expulso do País.



Maciel Fernandes já estava a ser investigado pela Polícia Judiciária de Aveiro por abuso sexual de três meninas, de 11 e 13 anos, quando, em setembro do ano passado forçou a universitária a diversos atos sexuais, ameaçando-a e agredindo-a, com bofetadas e pontapés, sempre que ela tentava reagir.



A jovem ficou desfigurada. Teve que ser assistida na Urgência do hospital de Braga. Mais de um ano após a brutal violação, a rapariga não voltou à universidade. Tem ataques de pânico, não sai à rua sozinha e até já teve que mudar de cidade. Depende de medicação diária para controlar a ansiedade e está a ser seguida em Psiquiatria.



Ontem, durante a leitura do acórdão, a que nenhum familiar da vítima assistiu, Maciel Fernandes não esboçou qualquer reação ao ouvir a sentença aplicada. O predador, que está desde novembro na cadeia, aguarda agora pela acusação do processo de Aveiro.