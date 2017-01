Preso tenta burlar 'Zé das Medalhas'

O engenheiro, que começa a ser julgado quinta-feira no Tribunal de Coimbra, é ainda acusado de burlar em 2014 um outro preso, um professor de Sever do Vouga detido preventivamente por abuso sexual de menores.



O arguido exigiu à vítima 10 mil euros para melhorar a sua situação processual. A irmã do professor chegou a entregar cinco mil euros a uma mulher. O processo inclui mais duas arguidas, uma das quais ex-companheira do burlão, que ajudavam no exterior da cadeia.



Francisco Canas, um dos principais arguidos do processo Monte Branco que morreu no início deste ano, foi alvo de uma tentativa de burla, em 2012, quando estava em prisão preventiva.O burlão foi um recluso do Estabelecimento Prisional de Coimbra – engenheiro químico de 47 anos a cumprir pena por falsificação e burla – que se fez passar por oficial de Justiça e dizia ter influências no meio judicial para alterar a medida de coação de prisão preventiva para domiciliária.A história não convenceu Francisco Canas - o cambista conhecido por ‘Zé das Medalhas’ que ajudou empresários a fugir ao Fisco -, que nem sequer respondeu à carta.