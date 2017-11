Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presos 52 envolvidos em tráfico de droga em Lisboa

Contraterrorismo da Judiciária desfaz grupo organizado e distribuidor de droga nas ruas da cidade.

Por João Carlos Rodrigues, Henrique Machado e Joana de Sales | 01:30

O dia ainda não tinha nascido quando 260 inspetores da Judiciária começaram a cercar o bairro da Cruz Vermelha, na Alta de Lisboa. Os primeiros alvos foram atacados pelas 06h00, hora já permitida por lei para os casos de associação criminosa – neste caso, um grupo perigoso e altamente organizado que, a partir dali, geria um esquema de droga que abastecia muitos dos pequenos e médios traficantes da capital. Ao todo, 52 presos, ontem, pela Unidade Nacional de Contraterrorismo.



Quase todos foram apanhados de surpresa, na megaoperação que contou com a colaboração de vários departamentos da PJ, também de outros pontos do País. A maioria dos traficantes ainda estava na cama, muitos na casa dos pais.



"A operação visou uma associação criminosa perfeitamente estruturada, com uma liderança definida e estruturada por vários níveis com atribuição de tarefas, responsabilidades, e que se dedicava à prática do tráfico de estupefacientes de forma organizada", explicou mais tarde a coordenadora Patrícia Silveira, da PJ.



"A maior parte dos detidos tem grandes antecedentes policiais na prática deste tipo de crimes. Alguns já cumpriram inclusive penas de prisão", disse. Segundo o CM apurou, para lá das detenções foram apreendidos automóveis, dinheiro, droga e armas de fogo, cuja posse é proibida a civis. A PJ adianta que a investigação não está fechada e prossegue para conhecer a amplitude dos crimes.



Esta investigação é articulada com o Ministério Público de Sintra, onde nasceu na sequência de sequestros entre traficantes – crimes da competência da unidade da PJ especializada na criminalidade mais violenta e organizada. Para já, os detidos estão indiciados por tráfico de droga, associação criminosa e ainda branqueamento de capitais.



Os 52 suspeitos serão hoje presentes pela PJ ao juiz de instrução no Tribunal de Sintra.



SAIBA MAIS

100

mandados de buscas domiciliárias e outros 49 mandados de detenção conduziram à captura de 43 homens e nove mulheres. Três dos detidos, ontem de manhã, foram apanhados em flagrante com armas e droga. Têm entre 17 e 69 anos.



Reforços para operação

A megaoperação desencadeada pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, ontem ao início da manhã, contou com a participação de 260 inspetores das diretorias de Lisboa, Coimbra, Leiria e Setúbal, devido à grande envergadura da mesma.