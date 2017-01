Presos inundam a net com filmes ilegais nas cadeias

Suspeito do homicídio deslocou-se para a cidade de Coimbra, onde se suicidou a tiro.

Alberto Alves matou a mulher com dois tiros. À PJ confirmou que foi movido por ciúmes.

Afirmou no interrogatório que avião privado para vir da Alemanha foi o último empréstimo que recebeu da Octapharma, mas saiu do tribunal com carro e motorista da empresa.