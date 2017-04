Presos no caso Fénix podem deixar a cadeia





Ontem, na 17ª sessão do julgamento da operação Fénix, foram ouvidas várias testemunhas e nenhuma confirmou ter havido agressões e coação por parte de elementos da SPDE, em casas de diversão noturna de Lisboa.Eduardo Silva quis falar ao tribunal para explicar um diferendo com a direção da discoteca Luanda, com pagamentos em atraso, e garantiu nunca ter havido qualquer multa relativa ao uso de segurança ilegal naquele espaço. Na próxima sessão, no dia 21, serão ouvidas mais testemunhas.

Os cinco arguidos em prisão preventiva resultantes da operação Fénix - entre eles Eduardo Silva, que fazia segurança a Pinto da Costa - podem sair da cadeia ainda hoje e ficar com pulseira eletrónica.A hipótese está a ser analisada pelo presidente do coletivo do tribunal de Guimarães e na base estará o facto de os arguidos já não poderem perturbar a produção de prova, nomeadamente coagindo as testemunhas, porque a grande maioria já foi ouvida no tribunal. Com a eventual alteração, as fortes medidas de segurança devem diminuir e o acompanhamento do Grupo de Intervenção dos Serviços Prisionais, destacado para ‘Edu’, deve deixar de acontecer em Guimarães."Os pressupostos que estiveram na base da prisão preventiva, como a possibilidade de interferir na produção de prova, já não se põem nesta fase, tendo em conta que quase toda a prova da acusação já foi feita", explicou Artur Marques, advogado de Eduardo Silva e da SPDE.