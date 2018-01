Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presos por assalto a supermercado

Crime, ao que o CM apurou, ocorreu por volta das 03h00 no Intermarché de Lagos.

Por R.P.G. | 08:42

Dois homens foram detidos pela GNR, este domingo de madrugada, depois de terem assaltado um supermercado em Lagos. O crime, ao que o CM apurou, ocorreu por volta das 03h00 no Intermarché.



Os assaltantes, um português e um alemão, foram detetados por uma patrulha da GNR, que passava no local, depois de terem saltado uma vedação e arrombado a superfície comercial.



Os assaltantes foram intercetados quando transportavam televisões, máquinas fotográficas, perfumes e material informático dentro de dois carrinhos do supermercado.



Foram detidos e serão hoje presentes a um juiz.