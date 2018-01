Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presos recebem telefones no leite

Atirados dois pacotes com 5 telemóveis e oito carregadores para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Por Miguel Curado | 09:53

Os guardas prisionais de serviço no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) apreenderam dois pacotes de leite arremessados a partir do exterior da cadeia, contendo quatro telemóveis, um microtelemóvel do tamanho de um isqueiro e oito carregadores.



A apreensão ocorreu na terça-feira à tarde, perto do início da hora do recreio dos reclusos. Fonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais disse ao CM que foi identificado um homem pela autoria do arremesso dos dois pacotes de leite. O mesmo não aconteceu com os destinatários dos objetos.



O CM sabe que a direção-geral abriu um inquérito. Esta não é a primeira vez que é usado este esquema ilegal de introdução de telemóveis e carregadores, bem como diversos tipos de estupefacientes, no interior do Estabelecimento Prisional de Lisboa.



O nosso jornal apurou, entretanto, a ocorrência de outras apreensões, desta vez no Estabelecimento Prisional da Carregueira, no concelho de Sintra. Na segunda e terça-feira, no âmbito de rusgas efetuadas pela guarda prisional, foram apreendidos seis telemóveis com os respetivos carregadores (três em cada um dos dias) e ainda um frasco de anfetaminas, droga sintética cuja posse é crime.



Mais uma vez, e à semelhança do que aconteceu no Estabelecimento Prisional de Lisboa, os Serviços Prisionais ordenaram a abertura de um inquérito interno, tendo identificado os reclusos que foram apanhados na posse dos artigos e da droga, submetendo-os a processos disciplinares.