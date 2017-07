Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presumível incendiário de Barcelos proibido de se aproximar de floresta

Suspeito, de 40 anos, foi identificado pela GNR pela presumível autoria de "fogo posto" na mancha florestal da freguesia de Balugães.

Por Lusa | 17:47

O homem detido no sábado por suspeita de atear fogos em Balugães, Barcelos, foi esta segunda-feira libertado pelo tribunal, ficando obrigado a apresentações diárias na polícia e proibido de se aproximar da floresta, informou fonte da Polícia Judiciária (PJ).



O suspeito, de 40 anos, foi identificado pela GNR pelas 04h30 de sábado, pela presumível autoria de "fogo posto" na mancha florestal da freguesia de Balugães.



Segundo um comunicado da GNR, as chamas começaram pelas 04h00, pondo em "perigo uma área florestal contínua de 150 hectares e diversas habitações existentes nas proximidades".



O comunicado acrescenta que os militares da GNR deslocaram-se ao local do incêndio pelas 04h30, tendo desenvolvido, "de imediato, diligências", e realizado "medidas cautelares e de polícia, acabando por identificar o suspeito como sendo o presumível autor dos focos de incêndios na mancha florestal da freguesia de Balugães".



Os factos foram, entretanto, comunicados à PJ, que formalizou a detenção do suspeito.



A GNR acrescenta que o incêndio foi extinto pelas 06h50, tendo sido combatido por "quatro viaturas e 15 operacionais de corporações de Barcelos, Barcelinhos e Vila Verde.



"A área total ardida foi cerca de 2.000 metros. Apesar da intervenção musculada inicial dos bombeiros com os meios de combate, registou-se perigo para uma área florestal contínua de 150 hectares e diversas habitações existentes nas proximidades", refere a GNR.