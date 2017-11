Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preventiva para dois carteiristas

PSP de Lisboa deteve dois grupos que roubaram turistas.

Por J.T. | 08:28

A PSP de Lisboa deteve dois grupos de carteiristas que roubaram turistas em situações diferentes. Todos os ladrões já estavam referenciados pelo mesmo crime e, presentes a tribunal, dois deles ficaram em prisão preventiva.



Os restantes têm de se apresentar periodicamente na polícia.



Num dos casos, dois homens, de 31 e 44 anos, roubaram uma carteira com 180 €.



No segundo, um grupo de seis pessoas, no elétrico, furtou 110 euros a outra vítima.