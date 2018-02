Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preventiva para homem detido em Campo Maior por tráfico de droga

Guarda encontrou 218 plantas de canábis com uma altura média de 1,60 metros.

21.02.18

O Tribunal de Elvas decretou esta quarta-feira a prisão preventiva de um homem de nacionalidade espanhola detido na terça-feira em Campo Maior, distrito de Portalegre, por suspeitas de tráfico de droga, disse à agência Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte indicou que o tribunal decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais grave, ao homem, tendo uma mulher, da mesma nacionalidade, companheira do suspeito, que também foi detida naquela operação policial, ficado sujeita a apresentações três vezes por semana no posto da GNR de Campo Maior.



A mulher, de acordo com a medida de coação que lhe foi aplicada, não se pode ausentar de Portugal, adiantou a fonte daquela força de segurança.



No decorrer da operação, que resultou de uma investigação por tráfico de droga iniciada há uma semana, os militares localizaram uma estufa anexa à habitação, "utilizada na produção de plantas de canábis e munida com sistemas de irrigação, iluminação, aquecimento, ventilação e extração", indicou a GNR.



Além da droga, os militares apreenderam ainda duas caçadeiras, uma carabina calibre .22, 70 munições de diferentes calibres, duas balanças de precisão, 400 euros em numerário e quatro telemóveis.