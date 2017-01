Preventiva para o homem que matou ex-colega na Madeira

O alegado homicida tem 51 anos, é madeirense, natural da freguesia do Faial, no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, indicou.Na passada quarta-feira, o presidente da Associação dos Carreiros do Monte [homens que conduzem os tradicionais carros de cesto que são uma das principais atrações turísticas da Madeira] morreu, naquela localidade, depois de ter sido alvejado com vários tiros na sequência de uma discussão, com um outro ex-profissional da mesma atividade.Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), "foram disparados cinco tiros, em diferentes ocasiões", precisando que depois de três tiros iniciais, o presumível autor dos disparos entrou num café das imediações e disse: "Já viram? Eu não disse? Um já está, faltam dois".A mesma fonte explicitou que "seria intenção atingir ainda mais dois elementos da atual direção da associação", o que não aconteceu, apenas "porque não se encontravam naquele lugar, na altura".Ainda referiu que o presumível autor "saiu do café e, ao passar pela vítima que se encontrava a ser assistida por um colega, terá reparado que ainda poderia estar viva e, à queima-roupa, disparou mais dois tiros", apesar dos "pedidos insistentes dos colegas para o não fazer".Devido a esta situação, os carreiros do Monte decidiram, em sinal de luto pela família do responsável da associação, Norberto Gouveia, suspender as descidas dos carros de cesto até a próxima segunda-feira, depois do funeral da vítima.