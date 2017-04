Preventiva para suspeito de homicídio e profanação de cadáver em Borba

De seguida, segundo a PJ, o presumível homicida, "com o intuito de ocultar o crime, veio a esquartejar o corpo da vítima".



Os crimes terão sido cometidos na sexta-feira numa serração de mármores, entre Borba e Vila Viçosa, indicou à Lusa fonte da GNR, referindo que o suspeito foi encontrado junto ao cadáver, na tarde do dia seguinte, quando um popular se deslocou ao espaço industrial.



A GNR foi chamada ao local cerca das 17:40 de sábado, tendo o suspeito sido depois detido pela PJ.



O Tribunal de Vila Viçosa decretou hoje a prisão preventiva do suspeito dos crimes de homicídio e de profanação de cadáver, ocorridos sexta-feira em Borba, no distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte policial.A medida de coação mais gravosa, a cumprir no Estabelecimento Prisional de Elvas, foi aplicada pelo Tribunal de Vila Viçosa, onde o homem, de 61 anos e de nacionalidade marroquina, foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial.De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), os crimes foram cometidos ao final da tarde da passada sexta-feira, num espaço industrial situado na zona de Borba, "no decurso de uma contenda por causa de uma dívida".