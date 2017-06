Preventiva para suspeitos de tráfico de droga em Portimão

"Com esta operação, o Comando Distrital de Faro da PSP acredita ter reforçado a segurança e tranquilidade públicas da comunidade local", sublinhou a polícia, acrescentando que manterá "especial atenção a este e outros fenómenos criminais".



Os detidos foram ouvidos em tribunal em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido apliacada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Três homens que foram detidos na terça-feira, em Portimão, no Algarve, suspeitos de traficarem droga, aos quais foram, alegadamente, apreendidas milhares de doses de estupefacientes, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, anunciou hoje a polícia.Os três homens, com idades entre os 28 e 51 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação relativa à atividade ilícita de tráfico de estupefacientes na zona do barlavento algarvio, anunciou a PSP em comunicado.Na operação, a polícia apreendeu 2.751 doses de cocaína, 2.092 doses de heroína, cerca de 730 euros, vários telemóveis, três balanças de precisão, material de corte, embalagens, tesouras e objetos utilizados no acondicionamento do produto estupefaciente.