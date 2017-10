Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro-ministro a caminho da Autoridade Nacional de Proteção Civil

António Costa junta-se a Constança Urbano de Sousa, que já se encontra desde o início da noite na Autoridade Nacional de Proteção Civil.

01:29

O primeiro-ministro está este domingo de madrugada a caminho da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras, para acompanhar a evolução do combate aos incêndios que continuam ativos em todo o país, disse à agência Lusa fonte oficial do executivo.



Segundo a mesma fonte do executivo, António Costa junta-se assim à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que já se encontra desde o início da noite na Autoridade Nacional de Proteção Civil.