Passos diz a Costa que "a redução do défice e do desemprego não começou com a geringonça"

Acompanhe ao minuto o debate que encerra o ano parlamentar.

Por Lusa e J.C.M. | 12.07.17

O primeiro-ministro abriu esta quarta-feira o debate sobre o estado da Nação, no Parlamento. A novidade que apresentou foi dizer que os novos secretários de Estado serão anunciados na quinta-feira. E que haverá uma nova secretaria de Estado, da Habitação. O primeiro-ministro garante ainda: "obviamente não demito nenhum ministro".



Passos Coelho contra-atacou e diz que as melhorias da economia vêm do passado, acusando o Governo de "dissimulação". Passos quer desafia o Governo a deixar "fantasias orçamentais" e a revelar as verdadeiras contas do Estado. "Neste debate do Estado da Nação caiu a máscara do fim da austeridade", diz o líder da Oposição.



A Oposição confronta o governo com os casos que mais danos têm provocado ao Governo nos últimos tempos: os incêndios do Pedrógão Grande, o roubo de armas em Tancos, as demissões dos secretários de Estado e as próprias férias de António Costa.



18h49 - Ferrro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, dá por encerrado o debate sobre o Estado da Nação



Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros:



18h48 - "A vida das pessoas é muito diferente dos episódios da RTP memória que a oposição tantas vezes aqui recria".



18h45 - Ministro volta a criticar PSD pelas críticas catastrofistas que a oposição fez em relação à reposição de rendimentos. Santos Silva sublinha a saída do procedimento por défice excessivo.



18h42 - Santos Silva qualifica como "uma vergonha" que um deputado do CDS tenha questionado a decisão de um chefe militar [referindo-se às exonerações no Exército]".



18h40 - Criticando o desinvestimento do anterior governo, Santos Silva diz que a "ladainha da oposição sobre a desagregação do Estado" "soa a falso".



18h38 - O ministro que substituiu Costa nas férias deste, inicia o discurso de encerramento do debate ao ataque. "Todos se lembram de que o pressuposto de "ir para além da Troika" se baseava no princípio da 'desnecessitação' do Estado", começa por atirar o ministro, em mensagem dirigida à oposição.



Carlos César, líder parlamentar do PS:



18h36 - O deputado elenca, um a um, os sete cartazes do CDS com críticas ao Governo, em vários parâmetros económicos. César diz que todas as mensagens foram rebatidas pela realidade. "Sete cartazes para o Ecoponto", sentencia o líder parlamentar"



18h30 - Carlos César enaltece as conquistas económicas do Governo socialista, atacando o legado e as políticas seguidas pelo governo anterior.



18h25 - Deputado faz balanço do que tem sido o ano e meio de governação socialista. Diz que o país vive ainda "significativas restrições financeiras".





Heloísa Apolónia, deputada de Os Verdes:



18h22 - Parlamentar diz a António Costa de que cuidar do património natural é cuidar do estado social e que vai pedir reforço de meios humanos nesta área. Deputada contesta as prospeções de petróleo na costa portuguesa.



Susana Amador, deputada do PS:



18h18 - Sublinha a prioridade dada pelo Governo ao sucesso escolar.





Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde:



18h15 - Dirigindo-se a Isabel Galriça, do PSD, o ministro diz que não se incomoda com os movimentos de reivindicação e que lida bem com greves e protestos. "Negociamos a pensar no interesse do serviço público".



18h13 - Governante volta a dizer que pretende colocar 400 médicos de família e que estará próximo, no final da legislatura, da cobertura plena.





Carla Cruz, deputada do PCP:



18h10 - Diz que é preciso acabar com o "injusto pagamento de taxas moderadoras", e "reduzir tempos de espera para consultas e cirurgias". Pergunta ao ministro para quando o rompimento com as políticas da direita de cortes na despesa.





Isabel Galriça, deputada do PSD:



18h11 - Parlamentar diz que o Ministério da Saúde tem mais de 300 milhões bloqueados pelas cativações e quer saber quais os serviços afetados.





Heloísa Apolónia, deputada de Os Verdes:



18h07 - Questiona ministro da saúde sobre a falta de médicos de família.





Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde:



18h04 - "Não temos condições para responder a todos os problemas ao mesmo tempo. Temos de começar pelo que é essencial", responde o minstro ao deputado bloquista que o acusou de prosseguir políticas do anterior Governo. Adalberto Campos Fernandes diz que a frota do INEM vai ser toda renovada.



18h02 - Governante responde aos deputados. Pede a Miguel Santos que não faça "usurpação da realidade".



Miguel Santos, deputado do PSD:



18h00 - Diz que o ministro da Saúde é um "usurpador" porque "ainda vive do trabalho do seu antecessor, Paulo Macedo", o titular da pasta no Governo do PSD/CDS. Pede ao Adalberto Fernandes que explique as cativações no setor e fala das carências do INEM.



Paula Santos, deputada do PCP:



17h57 - Deputada apela ao fim do recurso a empresas de trabalho temporário na Saúda e exorta o Governo a valorizar as carreiras médicas. Pergunta porque é que não se apostou na construção de um novo hospital público com todas as valências em Sintra.



Luísa Salgueiro PS, deputada do PS:



17h55 - Parlamentar elogia obra do Governo pergunta se o Executivo está em condições de garantir o acesso de todos ao SNS.



Moisé Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda:



17h54 - Deputado pergunta ao ministro da Saúde se, em 2018, haverá aumento do Orçamento de Estado para a Saúde. Pergunta também sobre a PPP de Braga e se vai resgatar para o domínio público o hospital.



Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde:



17h52 - "O nosso desafio é chegar a 2019, quando se celebram os 40 anos do SNS e demonstrar que também na Saúde pode haver uma política diferente"



17h50 - "Estamos muito atrasados em relação à necessidade de recuperar o estado em que o Governo anterior nos deixou o SNS, em novembro de 2015.



17h48 - "Existem hoje mais 4 mil profissionais no SNS do que no início da legislatura", diz o ministro da Saúde, que fala de 400 novos médicos de família e da colocação de médicos no Interior do País. O governante sublinha haver 79 novos centros de saúde em Portugal.



17h47 - "As únicas cativações que conhecemos na Saúde são as da memória da Direita sobre aquilo que fez nos últimos anos".



17h45 - "Pela primeira vez nos últimos anos, foi invertida a tendência da redução dos custos na Saúde".



Jerónimo de Sousa, líder do PCP:



17h42 - "É preciso mudar e não insistir na quadratura do círculo de compatibilizar o desenvolvimento do país com a submissão aos ditames do Euro."



17h41 - Jerónimo aponta como causas das fragilidades do país o "criminoso programa de privatizações e desmantelamento do Estado"



17h37 - Deputado faz intervenção na tribuna. Começa por constatar a evolução política que trouxe melhorias às condições de vida do povo e dos trabalhadores.



Telmo Correia, deputado do CDS-PP:



17h34 - Centrista acusa PCP e Bloco de Esquerda de serem inconsequentes com as críticas que fazem ao Governo. "Votam tudo o que lhes põem à frente".



17h32 - Deputado elenca a contestação ao governo na Justiça, que anuncia várias greves, e na Educação. Este Governo tem "o investimento público mais baixo de sempre".



17h30 - Sobre Tancos, Telmo Correia arrasa o tratamento dado pelo Governo ao Exército. E ataca as declarações de Costa. "Como é que o Primeiro-Ministro sabe que as armas roubadas não estão nas mãos de terroristas? Mistério". "Primeiro-ministro voltou para desvalorizar o que não é desvalorizável".



17h26 - Deputado diz que a tragédia de Pedrógão Grande mostra o "estado da governação" e diz serem inadmissíveis as falhas, contradições e "passa culpas" que se verificaram.



Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda:



17h23 - Bloco volta à política florestal e lembra que esteve sempre contra as leis que favorecem o eucalipto.



17h22 - "Este tempo exige coragem contra os poderosos".



17h21 - Líder bloquista aponta a PT como outro péssimo exemplo de privatização e denuncia a Altice por promover despedimentos coletivos e destruir a empresa.



17h20 - Manutenção das rendas na energia: "É um crime contra os consumidores e a economia". "Por que espera o Governo?", pergunta a deputada.



17h19 - "Foi um erro entregar o Banif ao Santander, como é um erro entregar o Novo Banco à Lone Star".





17h18 - "Já não há medo de ouvir um corte na pensão ou no salário sempre que se liga a televisão".



17h16 - Catarina Martins diz que cortes no investimento comprometem o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, o transporte ferroviário, a criação de equipa de Sapadores florestais, a Cultura e a Ciência. "São 1600 milhões de oportunidades perdidas".



17h15 - "Temos de questionar os obejtivos do défice que o governo impôs, que vão para além do que foi imposto por Bruxelas. Podem ser um óbice aos objetivos". Deputada fala dos 1600 milhões de euros de investimento que foram cortados.



17h14 - Aumento do salário mínimo, fim da sobretaxa do IRS, aumento dos rendimentos, são algumas das conquistas que a deputda enaltece. Mas aponta o muito que ainda falta fazer.



Jamila Madeira, deputada do PS:



17h11 - "É absolutamente imprescindível simplificar a vida dos cidadãos. Todos ganhamos com isso. Bem...talvez a oposição não o faça", atira a deputada socialista.



Passos Coelho, líder do PSD:



17h06 - O ex-primeiro ministro ataca o deputado socialista João Galamba e o governo de António Costa. "O governo teve de dar a pirueta que nunca admitiu ter que dar, que foi corrigir a sua estratégia para cumprir as metas de Bruxelas", rematou.



João Galamba, deputado do PS:



17h04 - O deputado João Galamba é aplaudido pela bancada socialista enquanto que à direita do Parlamento se ouvem apupos perante as críticas ao ex-primeiro ministro, Pedro Passos Coelho.



16h58 - Socialista ataca Passos Coelho: "O debate do Estado da Nação também é sobre o estado da oposição. O seu discurso de 2016 fracassou".



Passos Coelho, líder do PSD:





16h57 - "Quando se vê o estado falhar clamorosamente, a auto-suficiência e a arrogância são mais deslocadas do que nunca".



16h55 - Sobre o Pedrógão Grande: "Ao fim de um mês, o Governo nem sequer teve capacidade de apresentar pedido a Bruxelas de financiamento para ajudar as pessoas ".



16h54 - Passos Coelho ataca as demissões no Governo: "Secretários de Estado afinal resignaram porque perceberam que, de qualquer forma, iam ser constituídos arguidos"



16h52 - Passos aponta as contradições do governo, que promete devolução de rendimentos, mas os salários médios baixam, ou que anuncia apostas na Educação e Saúde mas corta nas despesas destes setores.



16h51 - "A maioria e o Governo só funcionam para as coisas boas e para as notícias boas". "Falta Governo e liderança onde são mais precisos".



16h50 - Passos Coelho acusa Costa se seguir uma "política de comunicação" e de menosprezar todos os que o criticam, incluindo as instituições independentes do País.



16h49 - "O País podia estar melhor se, em vez de colher os frutos do passado, o Governo andasse a fazer reformas para o futuro".



16h47 - Passos diz que o crescimento económico teria vindo mais cedo se não tivesse existido uma "incerteza sobre a política do Governo", no início da geringonça. E acusa o Executivo de "ter perdido oportunidades".



16h46 - Passos pede que, no próximo orçamento de Estado, os socialistas sejam "menos fantasiosos", e que exponham os seus objetivos orçamentais.



16h44- "Neste debate do Estado da Nação caiu a máscara do fim da austeridade". Passos diz que o Governo continua a cortar no Estado.



16h43 - Passos Coelho diz que Governo foi obrigado a "plano B" para garantir o equilíbrio orçamental e acusa o executivo de "dissimulação" por esconder as verdadeiras contas do Estado.



16h41 - "A redução do défice e do desemprego não começou com a geringonça. Começou antes". Diz que é resultado da escolha do governo em continuar os objetivos de consolidação orçamental do seu executivo.



16h40 - "A realidade mostra-nos um País desequilibrado, com riscos excessivos".





António Costa responde aos vários deputados.



16h37 - António Costa vê com preocupação o que se passa na PT. "Privatização irresponsável pode levar ao desmembramento da empresa, como aconteceu na Cimpor... E que estejam em causa quer os postos de trabalho, quer o futuro da companhia". Costa espera que a Autoridade da Concorrência esteja atenta.



Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda:



16h34 - "O ano letivo vai continuar com milhares de professores com a casa às costas para irem para as escolas onde foram colocados". A deputada pergunta que medidas prevê o governo sobre a precariedade dos professores. Pede ao governo que vincule "tantas pessoas quantas as necessárias" para colmatar as vagas que são necessárias preencher no ensino público.



Carlos Pereira, deputado do PS:



16h33 - Deputado pergunta em que estado está o processo do novo hospital da Madeira e sobre em que ponto estão os apoios à recuperação dos danos causados pelos incêndios de 2016.



João Oliveira, líder parlamentar do PCP:



16h32 - Oliveira pergunta a Costa por políticas de combate à precariedade no Estado. Defende a integração de todos os trabalhadores precários.



16h29 - Deputado comunista volta a apontar baterias ao CDS e ao PSD. Acusa-os de estarem sempre contra a devolução de rendimentos e melhoria das condições de vida.



Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS-PP:

16h28 - Deputado acusa governo de fazer "as maiores cativações orçamentais dos últimos 50 anos".

16h26 - Sobre a recusa de Costa em demitir ministro, Magalhães diz que Costa "não é homem para as horas más". "Quando as coisas correm mal, o timoneiro vai lá para fora e deserta".





José Soeiro, Deputado do Bloco de Esquerda:



16h23 - Deputado faz perguntas sobre o combate à precariedade laboral



Lara Martinho, deputada do PS:



16h21 - Deputada faz várias perguntas ao primeiro-ministro sobre os Açores, nomeadamente sobre uma nova prisão em Ponta Delgada, o reforço da PSP ou o aeroporto das Flores.



André Silva, deputado do PAN:



16h18 - Deputado exige medidas para diminuir a dependência da economia do País dos combustíveis fósseis



16h16 - Deputado diz que a Natureza tem de ser prioridade. "De que vale a pena ter bons indicadores económicos se não asseguramos a nossa sobrevivência enquanto espécie?".





António Costa responde a Heloísa Apolónia:



16h15 - António Costa concorda com a deputada de Os Verdes, dizendo que PSD e CDS continuam a querer políticas de empobrecimento.





Heloísa Apolónia, líder parlamentar de Os Verdes:



16h10 - Heloísa faz ataque cerrado à direita, dizendo que, afinal, era possível ter uma outra política



16h07 - Deputada acusa governos do PSD e CDS de serem responsáveis pela "proliferação do eucalipto no País".



António Costa responde a Jerónimo de Sousa:



16h04 - Costa revela números de vários setores que mostram que o governo retomou a contratação para a Função Pública.



16h02 - "Sempre que desvalorizamos as funções de soberania afetamos a confiança dos cidadãos no Estado".



Jerónimo de Sousa, líder do PCP:



16h01 - Jerónimo diz que é preciso ir mais longe e "romper com as políticas que vêm sendo seguidas"



15h59 - "É presico acabar com as liitações e restrições aos direitos laborais dos trabalhadores".



15h58 - Líder comunista diz que foi o corte de despesas que levou ao falhanço do Estado.



15h56 - "Há uma dura realidade de décadas e décadas de políticas de direita". "Os trágicos acontecimentos de Pedrógão Grande e o assalto a Tancos mostram as consequências desse Estado Mínimo".



António Costa responde a Assunção Cristas:



15h53 - Primeiro-ministro lembra os cortes orçamentais do governo PSD/CDS para dizer que Cristas não tem autoridade moral para o criticar.



15h52 - Costa diz que as cativações não chegam a 1% da despesa e diz que há transparência.



15h51 - Costa lembra os cartazes que Cristas mostrou há um ano sobre os maus indicadores económicos de então. "A realidade veio desmenti-los".



15h50 - "Obviamente não demito nenhum ministro", diz Costa. E sublinha que "tudo o que faça um ministro ou uma ministra minha é reponsabilidade minha".



Assunção Cristas, líder do CDS-PP:



15h49 - Cristas volta a apelar a Costa que faça uma remodelação profunda e pergunta se Costa vai demitir ministros da Administração Interna e da Defesa.



15h48 - "Quando o País mais precisava de autoridade, o senhor saiu de cena e permitiu que a instituição militar fosse humilhada"



15h47 - Cristas desafia Costa a garantir que as armas roubadas em Tancos não vão ser usadas por grupos terroristas.



15h45 - Sobre Tancos: "Cinco comandantes exonerados, o chefe de Estado-Maior diz-se humilhado, o Presidente foi a Tancos. E o primeiro-ministro volta e diz que o material roubado é sucata. Só falta agradecermos o roubo porque nos poupou o trabalho de desmantelar o material"



15h44 - Roubo de Tancos atingiu "o coração do estado soberano". E acusa Costa: "quando a conversa não interessa, o senhor deixa de aparecer".



15h43 - Cristas diz que a tragédia de Pedrógão é "inimaginável" e que o Estado falhou. Fala de "total descoordenação" e de "ministra incapaz de gerar confiança".



15h42 - Cristas volta a pedir ao Governo que esclareça onde estão a ser cortadas as despesas com as cativações



15h40 - Líder do CDS entra ao ataque "Bateu-se o recorde de cobrança de impostos por português". Cristas fala de mil milhões de cortes cegos nos serviços públicos, com as cativações. Fala de cirurgias adiadas no Sistema Nacional de Saúde e cortes na Educação





António Costa responde a Catarina Martins:



15h38 - Sobre as reformas antecipadas: "Em julho aprovaremos o diploma que fará justiça a quem começou a trabalhar muito cedo e tem longas carreiras contibutivas". Sobre o IRS, Costa diz que vai "continuar a trabalhar" para melhorar a progressividade dos escalões.



15h36 - Costa começa por abordar os fogos de Pedrógão e volta a falar da necessidade de reformar a floresta.



Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda:



15h34 - Salário Mínimo: Bloco de Esquerda quer 580 euros em 2018 e 600 euros em 2019. E pede reintrodução dos escalões do IRS.



15h33 - Catarina pergunta "quando é que os que começaram a trabalhar crianças e já fizeram 60 anos se vão poder reformar sem penalizações?"



15h32 - Bloquista diz a Costa que é preciso combater o défice que é o "atraso estrutural do País", a que chama de "défice escondido".



15h31 - Catarina Martins aponta as armas à direita: "Tancos é um incidente grave, que não deve ser desvalorizado. Mas a direita que antes falava das gorduras do Estado, queixa-se agora da falta de meios do Estado"



15h30 - "O país está em choque com a tragédia do Pedrógão Grande". Cabe ao Governo aprovar medidas para a reconstrução, diz a líder bloquista.



António Costa responde ao PS:



15h28 - Costa prossegue no elogio às medias do seu governo e sublinha que foi a mudança de política que operou que trouxe a melhoria da economia do País. "A base da nossa competitividade está na qualificação e inovação".



15h26 - "Prometemos aos portugueses continuidade e firmeza nas políticas seguidas".



João Paulo Correia, deputado do PS, ataca Luís Montenegro, do PSD:



15h25 - Deputado faz rasgados elogios ao governo



15h23 - "Branqueamento político, foi o que o governo anterior fez no Banif, onde não agiram por motivos eleitorais". O deputado socialista fala ainda dos casos da Caixa Geral de Depósitos e da fuga de capitais para offshore.



António Costa responde a Luís Montenegro:



15h22 - Costa termina a sua intervençaõ com um cumprimento a Montenegro, que se vai retirar da função de líder do grupo parlamentar do PSD



15h22 - "Foi necessário este governo mudar de política para que a economia começasse a acelerar".



15h18 - Costa puxa dos números de área ardida nos últimos anos para dizer que a média baixou e continua a baixar. Lê um discurso seu de 2011, em que já falava da necessidade de reforma da floresta.



15h17 - "Surpreende-me que o líder da bancada parlamentar que teve a iniciativa de convocar uma comissão técnica independente [para investigar Pedrógão Grande] tenha já tantas certezas"



15h15 - "Sobre o Estado da Nação, a sua visão resume-se aos últimos 15 dias". Costa acusa deputado de "sofreguidão" na vontade de atacar o Governo e fala de "colapso do PPD/PSD".





Discursa Luís Montenegro, líder do grupo Parlamentar do PSD:



15h13 - "O que vale a Portugal é o seu povo. Este Governo é um flop". "Se tivéssemos um governo reformista, hoje teríamos um país mais próspero e mais justo". Assim encerra Montenegro a sua intervenção, muito aplaudida no PSD



15h11 -Montenegro diz "este governo é muito pouco responsável" pela melhoria da economia e descida do desemprego. "Não há uma reforma estrutural".



15h09 - Sobre as práticas na administração da Caixa Geral de Depósitos, Luís Montenegro diz que está em curso "o mais grave branqueamento político" da história. Diz que PCP e Bloco são responsáveis como o governo e critica intenção de encerrar comissão de inquérito em curso à CGD.



15h08 - Deputado diz que "a decência esta a colapsar" quando o governo não corrige acusações que fez ao governo anterior sobre penhoras do Fisco a casas de habitação de famílias.



15h06 - Luís Montenegro diz que "é a liderança do Governo que está a ser atingida" pelas demissões dos secretários de estado. Fala de "amiguismos" que fazem colapsar a autoridade do Estado.



15h04 - Sobre Tancos, Montenegro ataca o ministro Santos Silva, por versões contraditórias sobre o impacto internacional do roubo das armas. Acusa o governo de estar a afetar a dignidade das Forças Armadas.



15h03 - Montenegro Sublinha o falhanço do Estado nos incêndios de Pedrógão, antes e depois da tragédia.



15h01 - "O senhor nunca teve autoridade eleitoral, mas chega a este debate com a sua autoridade política muito diminuída", diz Montenegro a Costa. Fala de um estado ferido em pilares fundamentais como a Segurança e o estado social - Saúde, Transportes e Educação".



15h00 - "O Governo chega a este debate num processo de degradação indisfarçável. O País já percebeu que, nos momentos difíceis, o governo não tem liderança"





Discursa António Costa:



14h59 - Costa termina falando de metas para lá da legislatura.



14h56 - Primeiro-Ministro fala de mudanças na Carris e STCP, sublinhando a recuperação de clientes e abertura de novas carreiras. Diz que exemplo dos transportes mostra que a descentralização de competências tem bons resultados.



14h55 - O primeiro-ministro diz que irá apresentar ao Presidente da República, na quinta-feira, os novos secretários de Estado, destacando a autonomização da área da habitação com a criação de uma nova Secretaria de Estado no seu Governo



14h55 - Costa fala de várias medias que pretende implementar sobre a "valorização da Função Pública".



14h51 - "Ainda estamos longe dos níveis de emprego, crescimento e sustentabilidade que ambicionamos", diz o primeiro-ministro. Diz que o ministro da Saúde vai apresentar medidas para melhor o setor e também haverá novas medidas para a Educação.



14h50 - "Afinal havia outro rumo. Não precisávamos de continuar a empobrecer para atingira as metas orçamentais e aumentar as exportações", diz Costa, numa farpa ao anterior governo.



14h48 - Mudando de assunto, António Costa sublinha os bons indicadores económicos conseguidos pelo seu governo. 2Pela primeira vez nos últimos 10 anos, o país cumpriu as metas orçamentais, assegurando o défice mais baixo da nossa democracia".



14h47 - Costa anuncia um projeto piloto a promover nos sete concelhos atingidos pelos fogos de Pedrógão e Góis. Diz que unidade de missão para o desenvolvimento do Interior vai ser deslocalizado para a região.



14h45 - Costa sublinha a prioridade de aprovar a reforma da floresta. "Não podemos continuar a dizer que o problema é não conhecer os proprietários de milhões de hectares e não aprovar os procedimentos que permitirão fazer os cadastros". Diz ainda que é de esperar "revolta dos populares", mas diz que é preciso fazer a reforma. refere ainda intenção de acabar com a "monocultura do eucalipto".



14h43- Primeiro ministro fala de duas prioridades em relação à tragédia: "reconstruir o que foi destruído e restabelecer a capacidade produtiva" e "esclarecer cabalmente o que aconteceu e, em função dos factos, apurar responsabilidades".



14h41 - António Costa começa por referir a tragédia do Pedrógão Grande, que considera ser "a maior catástrofe humana das últimas décadas".



14h40 - O primeiro-ministro António Costa toma a palavra.



14h36 - Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, dá como aberta a Reunião Plenária, que inclui o debate sobre o Estado da Nação. O secretário Duarte Pacheco, do PSD elenca a ordem dos trabalhos.





António Costa dispõe de 40 minutos para a sua intervenção inicial neste debate que encerra o ano parlamentar, mas fonte do Governo disse à agência Lusa que o primeiro-ministro apenas conta usar cerca de dois terços desse tempo. O debate tem início pelas 14h30. O primeiro-ministro dedicará a primeira parte do seu discurso a um balanço dos resultados alcançados nas esferas económica, financeira e social nos dois primeiros anos da legislatura. Na segunda parte, segundo fonte do executivo, Costa elencará as principais reformas estruturais a fazer, salientando neste ponto, em particular, a importância de uma boa aplicação dos fundos comunitários do Portugal 2020.



Mas Costa não pode esperar palavras amáveis da oposição neste regresso ao Parlamento. Os incêndios de Pedrógão Grande, o roubo de armas em Tancos, a contestação aos ministros da Defesa e Administração Interna, as demissões dos três secretários de Estado por causa da investigação sobre viagens pagas pela Galp ao Euro 2016 e as próprias férias que o primeiro-ministro tirou no momento mais difícil da governação estarão, certamente, no discurso dos deputados do PSD e do CDS-PP. À esquerda, espera-se mais moderação do BE e do PCP, mas nem a geringonça poderá calar todas as críticas ao período que atravessa o executivo socialista.



O primeiro-ministro surge no Parlamento ainda antes de concluído o processo de substituições dos secretários de Estado, que poderão ser mais do que três. Fontes governamentais apontam que o processo deverá estar concluído entre quinta e sexta-feira desta semana, cabendo depois a marcação da posse ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Em declarações à Lusa a propósito do debate desta quarta-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, salientou que na dimensão económica, social e orçamental os resultados do Governo no último ano "são objetivamente bons", mas admitiu que possam ficar secundarizados no debate face a outros temas de atualidade política.



"Depois de um ano em que o Governo batalhou para ganhar credibilidade do ponto de vista interno e externo essa batalha foi ganha", defendeu. Mas o Executivo deverá ser confrontado com as cativações de despesa que tem feito em vários ministérios.



A oposição promete confrontar o Governo no debate com as cativações de perto de mil milhões de euros, com os sociais-democratas a falarem de "austeridade manhosa" e os democratas-cristãos a exigirem conhecer o "real estado do país".



O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, defendeu que "há já evidências de que a política financeira deste Governo tem impacto na vida das pessoas", acusando o Governo "de uma austeridade manhosa, porque não assumida", ao aumentar impostos indiretos e piorar a qualidade dos serviços públicos.



Na mesma linha, o presidente da bancada do CDS-PP, Nuno Magalhães, exige que o primeiro-ministro diga onde foram feitos os cortes e defendeu que existem "dois estados da Nação": "Há o que o senhor ministro das Finanças com um truque orçamental inventou e o estado real".



BE, PCP e PEV vão congratular-se com o caminho de reposição de rendimentos feito no último ano e meio de governação socialista, mas prometem insistir na rutura com "a política de direita" e os "constrangimentos europeus".



Por seu lado, à Lusa, o PS elogiou o papel dos partidos que apoiam o Governo, mas alertou que "o passo não pode ser maior que a perna".



No debate sobre o estado da Nação, o PS vai centrar as suas intervenções na saúde, pela "vice" da bancada Luísa Salgueiro, e na modernização do Estado, nesta última área com um discurso da deputada Jamila Madeira.



O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, encerra as intervenções dos socialistas, centrando-se num balanço do último ano e nas "contradições" políticas dos presidentes do PSD, Pedro Passos Coelho, e do CDS-PP, Assunção Cristas.



O deputado único do PAN, André Silva, partido que não integra a chamada 'geringonça', gostaria de ouvir do primeiro-ministro no debate desta quarta-feira que a natureza e o ambiente passem a ser "de uma vez por todas" uma prioridade para o Governo.



Depois do debate do estado da Nação haverá ainda um último plenário marcado para 19 de julho, mas quase completamente preenchido por votações.