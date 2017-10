Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primo arranja prostitutas de luxo a José Sócrates

Ministério Público acredita que o primeiro testa de ferro de José Sócrates foi José Paulo Pinto de Sousa, também acusado no processo.

Por Tânia Laranjo, A.B.P. e Débora Carvalho | 01:40

José Paulo Pinto de Sousa foi o primeiro testa de ferro de José Sócrates. O primo de Angola, que é um dos acusados no processo Marquês, era muito próximo do ex-governante. Tão próximo que era ele quem contratava prostitutas de luxo, precisamente para o ex-primeiro ministro. Essas contratações aconteciam no Brasil, um mercado que José Paulo dominava e onde Sócrates também tinha interesse.



As escutas foram transcritas para o processo - uma delas diz respeito a um encontro em S. Paulo - porque o Ministério Público entendeu que tinham relevância criminal. Servem para justificar a proximidade entre ambos e também para explicar que não foi só Santos Silva quem funcionou como barriga de aluguer do ex-governante.

Diz ainda o MP que Sócrates acordou com Santos Silva a abertura de contas no estrangeiro, sobretudo no banco UBS, na Suíça, sendo que uma dessas contas ficou registada em nome da offshore Belino Foundation.



Os investigadores garantiam que a maior parte dos fundos ali depositados eram de Sócrates, apesar de o antigo primeiro-ministro nunca ter figurado oficialmente como titular. Uma descoberta de monta, feita num cofre na Suíça, confirmou depois as suspeitas e fez a ligação a José Paulo: um documento atestava que, caso Santos Silva morresse, o herdeiro de 80% do saldo da Belino Foundation seria o primo de Sócrates. O primo que em 2013, pouco tempo antes de Sócrates ser preso, acertava ‘preços’ com uma brasileira. O encontro sexual aconteceu no hotel onde o ex-governante estava hospedado.



Zé Paulo acolheu 6 milhões do GES

José Paulo Pinto de Sousa, primo de José Sócrates, terá sido o seu primeiro testa de ferro. O Ministério Público afirma que Sócrates terá recebido o primeiro alegado pagamento de ‘luvas’ do Grupo Espírito Santo (GES), no valor de seis milhões de euros, através do seu primo, que ficou conhecido como o ‘Gordo’ no caso Freeport.



Na acusação, o Ministério Público afirma que, "por ordem do arguido, Ricardo Salgado", entraram numa conta da Gunter, uma sociedade offshore de José Paulo Pinto de Sousa, sedeada na Suíça, seis milhões de euros. Com origem na Escom, empresa do GES, o dinheiro passou antes por offshores de Hélder Bataglia e de Pedro Ferreira Neto, administradores da Escom. O alegado pagamento dessas ‘luvas’ a Sócrates dirá respeito ao apoio que o então primeiro-ministro terá dado ao ao GES no chumbo da OPA da Sonae à PT.



Devido às suspeitas no caso Freeport, onde Sócrates e o primo eram investigados, no final de 2007, Carlos Santos Silva, amigo de juventude de Sócrates, terá substituído o primo deste como guardião da alegada fortuna do antigo primeiro-ministro. Sócrates terá recebido um total de 34 milhões de euros em alegadas ‘luvas’.



Juiz protegeu tudo o que era vida privada

O juiz Carlos Alexandre fez vários despachos ao longo do processo dando conta que as matérias de vida pessoal deviam ser destruídas. Foi isso que aconteceu. A exceção é quando a conversa tem relevância criminal.