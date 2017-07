Primos trocam acusações de burla a atores

Luís Valente diz que Maurício Ribeiro desviou dezenas de milhares de euros. Este nega e devolve as acusações.

Por Hugo Real | 01:30

Just Up iliba RTP de todos os problemas

"As verbas em falta com a equipa técnica e atores é da total responsabilidade da Just Up", diz Luís Valente, pondo a RTP fora deste problema.



PORMENORES

Gravações paradas

"As gravações do ‘Ministério do Tempo’ continuam paradas", diz Luís Valente, que revela que as negociações com a RTP estão a desenvolver-se "de forma lenta, mas positiva. Há solução".



Vender bens para pagar

"Eu, Luís Valente, estou a desfazer-me do pouco património (imobiliário) de que ainda dispunha" para pagar as dívidas.



75 mil euros por episódio

Cada episódio da série ‘Ministério do Tempo’ custa à RTP 75 mil euros, acrescido do IVA à taxa legal (23% - 17 250 euros).



Just Up quer cumprir contratos com RTP

"A Just Up pretende cumprir os dois contratos que tem com a RTP", diz Luís Valente. Recorde-se que dos 13 episódios da segunda temporada, ainda nenhum foi entregue.



Ainda faltam guiões vindos de Espanha

‘Ministério do Tempo’ é um original espanhol. Dos 13 episódios da segunda época, a Just Up ainda aguarda pelos guiões dos últimos seis capítulos.



‘Ministério do Tempo’ sempre em polémica

‘Ministério do Tempo’ é um original da empresa espanhola Veralia, apresentado à RTP pela Iniziomedia, que produziu os primeiros 13 episódios da temporada inaugural. Depois, a produção foi transferida para a Just Up que, segundo Luís Valente, pagou cerca de 600 mil euros de dívidas contraídas pela Iniziomedia.



"A Just Up recebeu uma série com alargado incumprimento económico. Essa situação obrigou a Just Up a assumir várias dívidas anteriores, nomeadamente as relacionadas com os salários de todo o elenco de atores", explica.



Contudo, pouco depois do arranque das gravações da segunda temporada as mesmas pararam por atrasos nos pagamentos de salários. A produção acabou por ser retomada, até que no final de junho, após dois meses sem receber, o elenco decidiu denunciar, em comunicado, que continuava sem receber.



Luís Valente, administrador da Just Up, responsável pela série ‘Ministério do Tempo’, emitida na RTP 1, confirmou aoque as dívidas da produtora ao elenco e às restantes equipas estão próximas dos 200 mil euros, sendo que "verbas que estavam destinadas para pagar a equipas técnicas foram desviadas pelo produtor Maurício Ribeiro", afastado da empresa por esse facto."A Just Up foi lesada e burlada por Maurício Ribeiro em dezenas de milhares de euros", afirma, sublinhando que "a situação vai ser resolvida criminalmente".Confrontado com as acusações, Maurício Valente Ribeiro, que é primo de Luís Valente, nega "totalmente". "É impossível, nunca tive acesso às contas, só o Luís Valente é que as movimentava", diz ao. O produtor adianta que foi "afastado da Just Up por não concordar com a gestão que estava a ser feita" e que ele próprio já avançou para tribunal.Mas Maurício Ribeiro vai mais longe e denuncia que "centenas de milhares de euros foram desviados da conta da Just Up para outras contas", acrescentando que ele próprio colocou mais de 30 mil euros do seu dinheiro para saldar dívidas da empresa a atores e a fornecedores.Questionado, Luís Valente afirma: "O meu primo revelou-se um mentiroso compulsivo. É uma mentira em que ele acredita e defende".Certo é que 60 pessoas continuam sem receber salário.A produtora Just Up tem "sete episódios gravados e praticamente concluídos". Contudo, a RTP só paga mediante a entrega dos mesmos.