Sócrates em pânico com prisão de Salgado

Ex-primeiro-ministro queixa-se de que a Justiça mudou. “Antigamente era ‘faz favor’ de vir aqui (...) agora prendem”, diz indignado.

Sócrates em pânico, indignado e em revolta. As conversas juntas ao processo Marquês não deixam dúvidas sobre o "terramoto político" que a prisão de Salgado provocou. Estávamos no verão de 2014 e estava em causa o processo Monte Branco. Sócrates ligou a Salgado para se solidarizar com o banqueiro. Desde essa altura - e até Sócrates ser preso - falaram várias vezes ao telefone. Sempre para criticar a Justiça, a cabala que estava a ser montada para tramar o ‘ex-dono disto tudo’. Sócrates parecia adivinhar o que se seguiria.



As escutas que o CM revela agora em exclusivo mostram uma proximidade entre os dois. Que Sócrates negou existir na última entrevista dada à RTP. "As nossas relações eram institucionais", garantiu.



As conversas são óbvias. Sócrates não gosta de ver Salgado ser preso. E também não gosta, diz ele ao ex-banqueiro, que ‘a direita’ o tente ‘apagar da fotografia’.



No dia da detenção e nos dias imediatamente a seguir, Sócrates desdobrou-se em contactos. Ligou ao ‘seu’ empregado, António Peixoto, o blogger que alimentava o Câmara Corporativa. Pediu-lhe para ele saber pormenores sobre a prisão de Salgado. E para lhe dar também pormenores sobre as notícias que estavam a sair nas televisões.



Nessa conversa, Sócrates mostra a sua indignação. "Antigamente era... iam lá dizer- -lhes... faz favor de vir aqui, não é?", diz o ex-primeiro-ministro, questionando o que chamava ser uma nova moda. "Agora prendem para interrogar! Uma vergonha!".



Outro interlocutor é Daniel Proença de Carvalho. Não é o advogado de Salgado - quem o representava era o seu filho - mas Sócrates liga ao amigo e questiona-o como foi possível. "É o Estado de Direito pá, no seu... na sua, na sua pior pá, quer dizer, sem respeito algum por aquilo que são os princípios, não é?", afirma nessa altura o ainda advogado de Sócrates.



Semanas mais tarde, Sócrates e Salgado combinam um jantar. O tema volta a ser a investigação ao BES e Sócrates ainda convida Fernanda Câncio para o acompanhar ao encontro. A jornalista do ‘DN’ diz que não: primeiro, porque foi avisada em cima da hora; segundo, porque Salgado é um "convencido do caraças".