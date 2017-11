Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão domiciliária para suspeito de abuso sexual de jovem em Penafiel

Tribunal ordenou que o arguido, padrasto da vítima, aguarde julgamento sujeito a pulseira eletrónica.

Por Lusa | 18:39

O Tribunal de Marco de Canaveses determinou hoje a prisão domiciliária para o homem suspeito de abusos sexuais, tendo como vítima uma rapariga "com défice cognitivo", em Penafiel, informou fonte da Polícia Judiciária (PJ).



O tribunal ordenou ainda, no contexto das medidas de coação, que o arguido, de 43 anos, padrasto da vítima, aguarde julgamento sujeito a pulseira eletrónica.



Segundo a PJ, a vítima é "uma jovem de 19 anos com notório défice cognitivo".



Os factos, segundo a autoridade policial, "terão ocorrido durante os últimos quatro anos, quando a vítima tinha 15 anos, na residência de ambos e no veículo do arguido, tendo cessado apenas com a institucionalização" da jovem.



O arguido é solteiro e eletricista de profissão.