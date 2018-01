Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão efetiva para dois dos autores de assalto violento em Águeda

Por Lusa | 19:09

O Tribunal de Aveiro condenou esta terça-feira a penas de prisão efetiva dois dos autores de um assalto violento ocorrido em 2016, em Águeda, condenando os restantes cinco arguidos a penas suspensas e internamento psiquiátrico.



Os arguidos, seis homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 28 anos, estavam acusados em coautoria de um crime de roubo. Um deles respondia ainda por um crime de burla informática.



A pena mais gravosa, quatro anos e meio de prisão efetiva, foi aplicada aos dois principais arguidos, que se encontram em prisão preventiva desde que foram detidos em janeiro de 2017.



Outros quatro arguidos foram condenados a penas suspensas entre um ano e três anos e meio e um outro foi condenado a internamento em estabelecimento psiquiátrico entre três a oito anos.



O caso remonta à madrugada de 7 de julho de 2016, quando os arguidos decidiram assaltar um homem de nacionalidade lituana, aproveitando-se do facto de aquele estar alcoolizado.



De acordo com a acusação, os jovens abordaram o cidadão estrangeiro junto ao recinto do "Agitágueda", um festival promovido pelo município, e colocaram-no à força no interior da mala de um veículo automóvel.



O homem foi depois levado para um local isolado onde debaixo de agressões com murros e pontapés e ameaças de morte foi obrigado a revelar o código do cartão bancário que trazia consigo, tendo sido efetuados vários levantamentos no valor global de 880 euros.



A vítima, de acordo com os investigadores, foi também despojada de vários bens de elevado valor que transportava, nomeadamente uma aliança, um telemóvel, um par de óculos e um relógio.



Os arguidos acabaram por abandonar o ofendido nas traseiras do estádio de futebol de Águeda, deixando-o parcialmente despido, apenas com a camisa, para que lhe fosse mais difícil pedir ajuda.



O homem que ficou deitado no chão algum tempo, com receio que algum dos arguidos ainda ali se encontrasse, veio a ser socorrido por uma viatura dos bombeiros, tendo sido transportado para o Hospital de Águeda e dali para o Hospital de Aveiro.